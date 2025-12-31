За години до Нового року: РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо

Рубрики
Лиля Воробьева
За кілька годин до настання Нового року російські окупаційні війська здійснили атаку на Запоріжжя. Внаслідок удару з боку країни-агресорки зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі (фото з відкритих джерел)
За словами Федорова, у результаті російського обстрілу Запоріжжя поранення дістала одна людина. На місці події працюють екстрені служби: рятувальники ліквідовують наслідки атаки, а медики надають постраждалому необхідну допомогу.
Очільник ОВА також зазначив, що протягом дня мешканці Запоріжжя неодноразово чули сигнали повітряної тривоги, а служби порятунку та швидка допомога безперервно реагують на наслідки ворожих ударів.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Запоріжжя з південного сходу.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що найскладнішим викликом для військових у 2025 році стала масштабна поява у російських загарбників дронів на оптоволокні.Загалом ситуація на полі бою суттєво змінилася. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін.
"Далі ворог накопичується, прорізає логістику, руйнує систему оборони і т. д. В комплексі з величезною кількістю дронів це створює дуже складну ситуацію для української армії", — зазначив Жорін.