За години до Нового року: РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо

За кілька годин до настання Нового року російські окупаційні війська здійснили атаку на Запоріжжя. Внаслідок удару з боку країни-агресорки зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі (фото з відкритих джерел)

"Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки", — написав він у Telegram.

За словами Федорова, у результаті російського обстрілу Запоріжжя поранення дістала одна людина. На місці події працюють екстрені служби: рятувальники ліквідовують наслідки атаки, а медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Очільник ОВА також зазначив, що протягом дня мешканці Запоріжжя неодноразово чули сигнали повітряної тривоги, а служби порятунку та швидка допомога безперервно реагують на наслідки ворожих ударів.

"Поруч із місцем удару розгорнуто пункт незламності", — підсумував він.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Запоріжжя з південного сходу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що найскладнішим викликом для військових у 2025 році стала масштабна поява у російських загарбників дронів на оптоволокні.

Загалом ситуація на полі бою суттєво змінилася. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін.

Жорін також звернув увагу на кардинальну зміну тактики противника. Йдеться про інфільтрацію ворожих груп, які проникають в тил, навіть не вступаючи в контакт з передньою лінією українських сил.

"Далі ворог накопичується, прорізає логістику, руйнує систему оборони і т. д. В комплексі з величезною кількістю дронів це створює дуже складну ситуацію для української армії", — зазначив Жорін.

