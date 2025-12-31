logo

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно
НОВОСТИ

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

Российские войска атаковали Запорожье, в результате удара повреждена жилая многоэтажка

31 декабря 2025, 22:07
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  За несколько часов до наступления Нового года российские оккупационные войска совершили атаку на Запорожье. В результате удара со стороны страны-агрессорки зафиксировано попадание в жилую многоэтажку. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

РФ ударила по многоэтажке в Запорожье (фото из открытых источников)

"Враг снова нанес удар по Запорожью. Пострадала многоэтажка. Загорелись автомобили", — написал он в Telegram.

По словам Федорова, в результате российских обстрелов Запорожья ранения получил один человек. На месте происшествия работают экстренные службы: спасатели ликвидируют последствия атаки, а медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Глава ОВА также отметил, что в течение дня жители Запорожья неоднократно слышали сигналы воздушной тревоги, а службы спасения и скорая помощь непрерывно реагируют на последствия вражеских ударов.

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно - фото 2

"Рядом с местом удара развернут пункт несокрушимости", — подытожил он.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Запорожья с юго-востока.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что самым сложным вызовом для военных в 2025 году стало масштабное появление у российских захватчиков дронов на оптоволокне.

В общем, ситуация на поле боя существенно изменилась. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин.
Жорин также обратил внимание на кардинальное изменение тактики противника. Речь идет об инфильтрации вражеских групп, проникающих в тыл, даже не вступая в контакт с передней линией украинских сил.

"Дальше враг накапливается, прорезает логистику, разрушает систему обороны и т. д. В комплексе с огромным количеством дронов это создает очень сложную ситуацию для украинской армии", — отметил Жорин.



