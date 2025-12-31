У Третьому армійському корпусі назвали найскладніший виклик на полі бою

Найскладнішим викликом для військових у 2025 році стала масштабна поява у російських загарбників дронів на оптоволокні.

Підполковник Максим Жорін. Фото: з відкритих джерел

Загалом ситуація на полі бою суттєво змінилася. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін.

"Поки однозначно ефективних рішень щодо протидії таким дронам немає", — зазначив військовий.

Жорін також звернув увагу на кардинальну зміну тактики противника. Йдеться про інфільтрацію ворожих груп, які проникають в тил, навіть не вступаючи в контакт з передньою лінією українських сил.

"Далі ворог накопичується, прорізає логістику, руйнує систему оборони і т. д. В комплексі з величезною кількістю дронів це створює дуже складну ситуацію для української армії", — зазначив Жорін.

У тилу, за його словами, найбільшим викликом є корупційні скандали, які "не можуть не впливати ані на військо в цілому, ані на окремого військового, який це все бачить і ах***ває". Жорін вважає, що наступний рік буде не легшим.

"Нам доведеться адаптуватись до постійних змін і вдосконалюватись, інакше ми не матимемо жодних шансів. А якщо буде перемирʼя (на яке я б не сподівався) — працювати треба буде ще більше! Побажання у мене традиційні: бути сильними, бути реалістами та обирати оточення, з яким можна пройти найскладніші випробування!" — наголосив Жорін.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські загарбники досі присутні у селищі Грабовське на Сумщині. Окрім того, ворог намагався атакувати деякі населені пункти північніше. Таким чином росіяни хочуть "промацати кордон", але це їм не вдається, заявив начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За словами військового, окупантам вдалося закріпитися у Грабовському.