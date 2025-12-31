Росіяни хотіли прорватись не лише в Грабовському: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію на Сумщині

Російські загарбники досі присутні у селищі Грабовське на Сумщині. Окрім того, ворог намагався атакувати деякі населені пункти північніше.

Ситуація на Сумщині. Фото: з відкритих джерел

Таким чином росіяни хочуть "промацати кордон", але це їм не вдається, розповів в ефірі телемарафону начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами військового, окупантам вдалося закріпитися у Грабовському.

"Вони намагались створити також наступ північніше там, де селище Покровка. Теж заходили на один кілометр, але ось, буквально на днях він був остаточно зачищений, їх звідти вибили. В Грабовському вони поки що зберігаються, подивимось, як буде далі", — сказав Трегубов.

На думку речника, це були швидше спорадичні атаки у різних населених пунктах Сумської області.

"Не скільки намагання продавити конкретно у Грабовському, скільки були спроби у тій же Покровці, у Веселому трішки давили. Це було схоже на промацування нашого кордону", — зазначив Трегубов.

Військовий також додав, що окупанти намагались "шукати больові точки", але їм не вдалось зайти нікуди, окрім Грабовського. Атаки фіксувались навіть там, де раніше було спокійно.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські військові не припиняють своїх спроб створити "буферну зону" на території Сумщини, зокрема, активно атакуючи населені пункти Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка. Про це заявили в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ". Попри численні заяви з боку російських окупантів, в яких вони стверджують про свої перемоги, українські Сили оборони надають рішучу відсіч ворогу, не дозволяючи йому досягти успіху.