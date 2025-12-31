logo

BTC/USD

87505

ETH/USD

2971.04

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне хотели прорваться не только в Грабовском: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Сумской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне хотели прорваться не только в Грабовском: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Сумской области

В ВСУ отметили, что оккупанты пытались "искать болевые точки", но им не удалось зайти никуда, кроме Грабовского

31 декабря 2025, 20:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российские захватчики до сих пор присутствуют в поселке Грабовское Сумской области. Кроме того, враг пытался атаковать некоторые населенные пункты к северу.

Россияне хотели прорваться не только в Грабовском: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Сумской области

Ситуация в Сумской области. Фото: из открытых источников

Таким образом, россияне хотят "прощупать границу", но это им не удается, рассказал в эфире телемарафона начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам военного, оккупантам удалось закрепиться в Грабовском.

"Они пытались создать также наступление севернее там, где поселок Покровка. Также заходили на один километр, но вот, буквально на днях он был окончательно зачищен, их оттуда выбили. В Грабовском они пока сохраняются, посмотрим, как будет дальше", — сказал Трегубов.

По мнению спикера, это были скорее спорадические атаки в разных населенных пунктах Сумской области.

"Не сколько попытки продавить конкретно в Грабовском, сколько были попытки в той же Покровке, в Веселом немного давили. Это было похоже на прощупывание нашей границы", — отметил Трегубов.

Военный также добавил, что оккупанты пытались "искать болевые точки", но им не удалось зайти никуда, кроме Грабовского. Атаки фиксировались даже там, где раньше было спокойно.

Как сообщал портал "Комментарии", российские военные не прекращают своих попыток создать "буферную зону" на территории Сумщины, в частности, активно атакуя населенные пункты Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратовка. Об этом заявили в Центре коммуникаций группировки войск "Курск". Несмотря на многочисленные заявления со стороны российских окупантов, в которых они утверждают о своих победах, украинские Силы обороны оказывают решительный отпор врагу, не позволяя ему добиться успеха.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости