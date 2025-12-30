Російські військові не припиняють своїх спроб створити "буферну зону" на території Сумщини, зокрема, активно атакуючи населені пункти Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка. Про це повідомили в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

Фото: з відкритих джерел

Попри численні заяви з боку російських окупантів, в яких вони стверджують про свої перемоги, українські Сили оборони надають рішучу відсіч ворогу, не дозволяючи йому досягти успіху. Як підкреслили в службі, росіяни можуть похвалитися лише "чорними язиками" пропаганди, що подає бажане за реальне.

Також в повідомленні зазначається, що, незважаючи на ворожі заяви, населені пункти, зокрема Хотінь, залишаються під контролем Збройних сил України. Сили оборони закликають місцевих жителів не звертати увагу на брехливі наративи з боку окупантів, зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації від українських військових.

Водночас на інших ділянках фронту також спостерігаються напружені бойові дії. Аналітики з DeepState раніше повідомили про просування російських військ у напрямку Мирнограда в Донецькій області, а також про певні успіхи ворога поблизу Гуляйполя в Запорізькій області.

Однак, за даними експертів, українські війська продовжують утримувати більшість території Гуляйполя, незважаючи на складну рельєфну ситуацію, яка ускладнює оборону. Оскільки місто знаходиться в низовині, забезпечити безпечний підхід для поповнення підрозділів стає дедалі важче, що додає складнощів для Сил оборони України в цьому районі.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори щодо завершення війни в Україні наближаються до критичної точки, але "точка неповернення" ще не пройдена. Наразі ініціатива у цьому процесі належить Сполученим Штатам, які активно тиснуть на Київ, в той час як Росія намагається виграти час для продовження своїх військових планів. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.