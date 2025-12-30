Российские военные не прекращают своих попыток создать "буферную зону" на территории Сумщины, в частности активно атакуя населенные пункты Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратовка. Об этом сообщили в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

Фото: из открытых источников

Несмотря на многочисленные заявления со стороны российских окупантов, в которых они утверждают о своих победах, украинские Силы обороны оказывают решительный отпор врагу, не позволяя ему добиться успеха. Как подчеркнули в службе, россияне могут похвастаться только "черными языками" пропаганды, подающей желаемое за реальное.

Также в сообщении отмечается, что, несмотря на враждебные заявления, населенные пункты, в частности, Хотинь, остаются под контролем Вооруженных сил Украины. Силы обороны призывают местных жителей не обращать внимание на лживые нарративы со стороны окупантов, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации от украинских военных.

В то же время, на других участках фронта также наблюдаются напряженные боевые действия. Аналитики из DeepState ранее сообщили о продвижении российских войск в направлении Мирнограда в Донецкой области, а также о некоторых успехах врага вблизи Гуляйполя в Запорожской области.

Однако, по данным экспертов, украинские войска продолжают удерживать большинство территории Гуляйполя, несмотря на сложную рельефную ситуацию, усложняющую оборону. Поскольку город находится в низменности, обеспечить безопасный подход для пополнения подразделений становится все труднее, что добавляет сложности для Сил обороны Украины в этом районе.

