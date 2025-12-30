logo

BTC/USD

87854

ETH/USD

2972.71

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Буферная зона" в приоритете: в ВСУ выступили с важным заявлением о прорыве РФ в Сумской области
commentss НОВОСТИ Все новости

"Буферная зона" в приоритете: в ВСУ выступили с важным заявлением о прорыве РФ в Сумской области

Несмотря на заявления российских захватчиков, населенный пункт Хотинь остается под контролем украинских сил обороны.

30 декабря 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские военные не прекращают своих попыток создать "буферную зону" на территории Сумщины, в частности активно атакуя населенные пункты Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратовка. Об этом сообщили в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

"Буферная зона" в приоритете: в ВСУ выступили с важным заявлением о прорыве РФ в Сумской области

Фото: из открытых источников

Несмотря на многочисленные заявления со стороны российских окупантов, в которых они утверждают о своих победах, украинские Силы обороны оказывают решительный отпор врагу, не позволяя ему добиться успеха. Как подчеркнули в службе, россияне могут похвастаться только "черными языками" пропаганды, подающей желаемое за реальное.

Также в сообщении отмечается, что, несмотря на враждебные заявления, населенные пункты, в частности, Хотинь, остаются под контролем Вооруженных сил Украины. Силы обороны призывают местных жителей не обращать внимание на лживые нарративы со стороны окупантов, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации от украинских военных.

В то же время, на других участках фронта также наблюдаются напряженные боевые действия. Аналитики из DeepState ранее сообщили о продвижении российских войск в направлении Мирнограда в Донецкой области, а также о некоторых успехах врага вблизи Гуляйполя в Запорожской области.

Однако, по данным экспертов, украинские войска продолжают удерживать большинство территории Гуляйполя, несмотря на сложную рельефную ситуацию, усложняющую оборону. Поскольку город находится в низменности, обеспечить безопасный подход для пополнения подразделений становится все труднее, что добавляет сложности для Сил обороны Украины в этом районе.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговоры по завершению войны в Украине приближаются к критической точке, но "точка невозвращения" еще не пройдена. Инициатива в этом процессе принадлежит Соединенным Штатам, которые активно давят на Киев, в то время как Россия пытается выиграть время для продолжения своих военных планов. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости