Главная Новости Общество Война с Россией В Третьем армейском корпусе назвали самый сложный вызов на поле боя
commentss НОВОСТИ Все новости

В Третьем армейском корпусе назвали самый сложный вызов на поле боя

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин обратил внимание на кардинальное изменение тактики противника

31 декабря 2025, 20:51
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Самым сложным вызовом для военных в 2025 году стало масштабное появление у российских захватчиков дронов на оптоволокне.

В Третьем армейском корпусе назвали самый сложный вызов на поле боя

Подполковник Максим Жорин. Фото: из открытых источников

В общем, ситуация на поле боя существенно изменилась. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин.

"Пока однозначно эффективных решений по противодействию таким дронам нет", — отметил военный.

Жорин также обратил внимание на кардинальное изменение тактики противника. Речь идет об инфильтрации вражеских групп, проникающих в тыл, даже не вступая в контакт с передней линией украинских сил.

"Дальше враг накапливается, прорезает логистику, разрушает систему обороны и т. д. В комплексе с огромным количеством дронов это создает очень сложную ситуацию для украинской армии", — отметил Жорин.

В тылу, по его словам, самым большим вызовом являются коррупционные скандалы, которые "не могут не влиять ни на войско в целом, ни на отдельного военного, который все это видит и ах***вает". Жорин считает, что следующий год будет не легче.

"Нам придется адаптироваться к постоянным изменениям и совершенствоваться, иначе у нас нет никаких шансов. А если будет перемирие (на которое я бы не надеялся) – работать нужно будет еще больше! Пожелания у меня традиционные: быть сильными, быть реалистами и выбирать окружение, с которым можно пройти самые сложные испытания!" – подчеркнул Жорин.

Как сообщал портал "Комментарии", российские захватчики до сих пор присутствуют в поселке Грабовское Сумской области. Кроме того, враг пытался атаковать некоторые населенные пункты к северу. Таким образом, россияне хотят "прощупать границу", но это им не удается, заявил начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По словам военного, оккупантам удалось закрепиться в Грабовском.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5939
