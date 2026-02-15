Z-журналістка заявила про “вкид” щодо ліквідації командирів “Вагнера”: секретна інформація з України

Російська пропагандистка та журналістка Анастасія Кашеварова повідомила, що в російському інформаційному просторі циркулюють чутки про нібито “секретний наказ” ФСБ ліквідувати двох командирів, яких вона називає “Русич” і “Зомбі”. За її версією, ці повідомлення спрямовані на те, щоб посварити колишніх командирів та бійців “Вагнера” із силовими структурами та Міноборони РФ.

Ліквідація російських командирів «Вагнер»

Кашеварова стверджує, що такі наративи нібито розганяють українські спецслужби та пов’язані з ними інформаційні ресурси, а мотивом називає недовіру до частини “вагнерівців” через їхню участь у подіях 24 червня (йдеться про “марш” Пригожина). Вона закликає російських воєнкорів, військових і блогерів не вірити подібним повідомленням, якщо їм надходитиме “секретна інформація”.

Окремо пропагандистка наполягає, що колишні “вагнерівці”, які перейшли в підрозділи Міноборони РФ, нібито продовжують воювати та демонструють “результати” в різних формуваннях. Вона також заявляє про відсутність конфлікту між силовими відомствами РФ на фронті, описуючи ситуацію як “бойове братство” між військовими, спецслужбами, Росгвардією та іншими структурами.

Кашеварова додатково наводить приклад іншого, на її думку, “успішного вкиду” — історії про нібито замерзлу на позиціях дівчину з позивним “Сабля” та фото обмороження, яке, за її словами, було взято з інтернету й “підмальоване” під військовий контекст. Пропагандистка робить висновок, що частина проблем на фронті є реальними, але частину нібито створює “ворог” інформаційними операціями, і закликає аудиторію сумніватися та перевіряти інформацію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російських школах на найближчих заняттях циклу "Разговоры о важном", приурочених до Дня захисника Вітчизни, учням представлять учасників війни проти України як приклад для наслідування. Загалом у 89 регіонах рф підготували списки з трьох “героїв” — історичної постаті до 1917 року, учасника Другої світової війни та військовослужбовця, який брав участь у так званій “СВО”.