Z-журналистка заявила о "вбросе" по ликвидации командиров "Вагнера": секретная информация из Украины

Российская пропагандистка и журналистка Анастасия Кашеварова сообщила, что в российском информационном пространстве циркулируют слухи о якобы "секретном приказе" ФСБ ликвидировать двух командиров, которых она называет "Русич" и "Зомби". По ее версии, эти сообщения направлены на то, чтобы поссорить бывших командиров и бойцов Вагнера с силовыми структурами и Минобороны РФ.

Ликвидация российских командиров «Вагнер»

Кашеварова утверждает, что такие нарративы якобы разгоняют украинские спецслужбы и связанные с ними информационные ресурсы, а мотивом называет недоверие к части "вагнеровцев" из-за их участия в событиях 24 июня (речь идет о "марше" Пригожина). Она призывает российских военкоров, военных и блоггеров не верить подобным сообщениям, если им будет поступать "секретная информация".

Отдельно пропагандистка настаивает, что бывшие "вагнеровцы", перешедшие в подразделения Минобороны РФ, якобы продолжают воевать и демонстрируют "результаты" в разных формированиях. Она также заявляет об отсутствии конфликта между силовыми ведомствами РФ на фронте, описывая ситуацию как боевое братство между военными, спецслужбами, Росгвардией и другими структурами.

Кашеварова дополнительно приводит пример другого, по ее мнению, "успешного вброса" — истории о якобы замерзшей на позициях девушке с позывным "Сабля" и фото обморожения, которое, по ее словам, было взято из интернета и "подрисовано" под военный контекст. Пропагандистка делает вывод, что часть проблем на фронте реальна, но часть якобы создает “враг” информационными операциями, и призывает аудиторию сомневаться и проверять информацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских школах на ближайших занятиях цикла "Разговоры о важном", приуроченных ко Дню защитника Отечества, ученикам представят участников войны против Украины как пример для подражания. Всего в 89 регионах России подготовили списки из трех "героев" — исторической фигуры до 1917 года, участника Второй мировой войны и военнослужащего, участвовавшего в так называемой "СВО".