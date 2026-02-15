У російських школах на найближчих заняттях циклу "Разговоры о важном", приурочених до Дня захисника Вітчизни, учням представлять учасників війни проти України як приклад для наслідування. Загалом у 89 регіонах рф підготували списки з трьох “героїв” — історичної постаті до 1917 року, учасника Другої світової війни та військовослужбовця, який брав участь у так званій “СВО”.

Герої «сво» як приклад для рф

Таким чином, 87 військових і двоє військових священників стануть центральними персонажами уроків під назвою "Герой із сусіднього двору". У методичних матеріалах наголошується, що мета заняття — сформувати у школярів почуття патріотизму, історичної пам’яті та гордості за країну через усвідомлення того, що “герої” — це реальні люди, які живуть поруч.

Серед осіб, про яких розповідатимуть дітям, є військові, що брали участь у боях за Маріуполь, Бучу та інші українські міста. Деякі з них після участі у війні отримали державні нагороди та посади у владі. Водночас українські правоохоронні органи та правозахисники пов’язують окремих фігурантів уроків із можливими воєнними злочинами.

Зокрема, у Кіровській області учням розкажуть про морського піхотинця 810-ї бригади Чорноморського флоту Владислава Головіна, який отримав звання Героя Росії за участь у боях за Маріуполь і нині очолює Головний штаб "Юнармії". У відкритих джерелах його ім’я фігурує в контексті звинувачень у причетності до злочинів проти цивільних.

В Оренбурзькій області прикладом стане Нурсултан Муссагалєєв, який після війни обійняв посаду у регіональній адміністрації. Служба безпеки України звинувачує його в причетності до злочинів у Бучі.

В інших регіонах “героями” стануть військові командири, зокрема загиблі генерали, а також представники чеченського підрозділу “Ахмат”. У Ненецькому автономному окрузі школярам розкажуть про військового священника, який публічно підтримував мобілізацію.

Це вже не перший випадок використання війни в освітньому процесі. Раніше в межах тих самих занять учням демонстрували матеріали з російськими воєнкорами. Нинішній формат, однак, вирізняється масштабністю — одночасне залучення 89 учасників бойових дій по всій країні свідчить про системну інтеграцію воєнної тематики у шкільну програму.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ідрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження військового та економічного потенціалу держави-агресора, завдаючи ударів по ключових об’єктах у глибині території рф та на тимчасово окупованих територіях.