В российских школах на ближайших занятиях цикла "Разговоры о важном", приуроченных ко Дню защитника Отечества, учащимся представят участников войны против Украины в качестве примера для подражания. Всего в 89 регионах России подготовили списки из трех "героев" — исторической фигуры до 1917 года, участника Второй мировой войны и военнослужащего, участвовавшего в так называемой "СВО".

Герои «сво» как пример в рф

Таким образом, 87 военных и два военных священника станут центральными персонажами уроков под названием "Герой из соседнего двора". В методических материалах отмечается, что цель занятия — сформировать у школьников чувство патриотизма, исторической памяти и гордости за страну через осознание того, что "герои" — реальные люди, живущие рядом.

Среди лиц, о которых будут рассказывать детям, есть военные, участвовавшие в боях за Мариуполь, Бучу и другие украинские города. Некоторые из них, после участия в войне, получили государственные награды и должности во власти. В то же время, украинские правоохранительные органы и правозащитники связывают отдельных фигурантов уроков с возможными военными преступлениями.

В частности, в Кировской области ученикам расскажут о морском пехотинце 810-й бригады Черноморского флота Владиславе Головине, который получил звание Героя России за участие в боях за Мариуполь и ныне возглавляет Главный штаб "Юнармии". В открытых источниках его имя фигурирует в контексте обвинений в причастности к преступлениям против гражданских.

В Оренбургской области примером станет Нурсултан Муссагалеев, после войны вступивший в должность в региональной администрации. Служба безопасности Украины обвиняет его в причастности к преступлениям в Буче.

В других регионах "героями" станут военные командиры, в том числе погибшие генералы, а также представители чеченского подразделения "Ахмат". В Ненецком автономном округе школьникам расскажут о военном священнике, который публично поддерживал мобилизацию.

Это уже не первый случай использования войны в образовательном процессе. Ранее в рамках тех же занятий ученикам демонстрировали материалы с российскими военкорами. Нынешний формат, однако, отличается масштабностью — одновременное привлечение 89 участников боевых действий по всей стране свидетельствует о системной интеграции военной тематики в школьную программу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделы Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению военного и экономического потенциала государства-агрессора, нанося удары по ключевым объектам в глубине территории России и на временно оккупированных территориях.