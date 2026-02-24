Z-журналістка бʼє на сполох: через що вибухнув скандал навколо Міноборони рф

У Росії розгорівся публічний конфлікт навколо визнання нагород, виданих бійцям ПВК "Вагнер" та інших підрозділів, які діяли поза структурою Міністерства оборони РФ.

Нагородження Міноборони рф героїв «сво»

Російська пропагандистка Анастасія Кашеварова заявила, що частина нагород, вручена за указами президента РФ, не вноситься до особових справ військових і не відображається в базі даних Міноборони. За її словами, формально ордени та медалі є дійсними, однак через бюрократичні суперечності між Адміністрацією президента та Міноборони вони не визнаються на рівні військового обліку.

Йдеться, зокрема, про ордени Мужності та медалі "За відвагу". При цьому звання Героя Росії, як стверджує Кашеварова, визнається без проблем, оскільки має виключно президентський статус.

За її словами, Адміністрація президента надає довідки, які підтверджують факт нагородження, однак Міноборони не вносить ці відомості до офіційних реєстрів, посилаючись на відсутність необхідних процедурних документів. У результаті виникає замкнене коло: підтвердження є, але воно не визнається у відомчій системі.

Кашеварова також зазначила, що в окремих регіонах РФ наявність ордена Мужності дає право на соціальні пільги, зокрема на земельні ділянки. Проте через невизнання нагород у системі Міноборони військові не можуть скористатися цими правами.

Вона публічно звернулася до президента РФ Володимира Путіна та міністра оборони Андрія Бєлоусова з вимогою врегулювати ситуацію та забезпечити внесення нагород до особових справ військових.

Заява стала ще одним сигналом про внутрішні суперечності в системі управління російськими силовими структурами.

Російська журналістка та пропагандистка Анастасія Кашеварова виступила з різкою критикою ситуації навколо мобілізованих військових у РФ, поставивши під сумнів офіційні звіти влади про ротації та масовий набір контрактників.