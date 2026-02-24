Російська пропагандистка вдарила по Міноборони РФ: скандальна заява

Російська журналістка та пропагандистка Анастасія Кашеварова виступила з різкою критикою ситуації навколо мобілізованих військових у РФ, поставивши під сумнів офіційні звіти влади про ротації та масовий набір контрактників.

Журналістка рф про мобілізацію в Росії

У своїй заяві вона зазначила, що мобілізовані військові роками чекають на ротацію та відпустки. За її словами, публічні звіти про те, що всі бійці нібито отримали можливість відпочити, не відповідають дійсності. Вона стверджує, що значна частина військових не була у відпустках протягом кількох років.

Окремо Кашеварова розкритикувала заяви російських посадовців про сотні тисяч нових контрактників. Вона заявила, що регіони нібито змушені "поставляти" людей для виконання планових показників, а якість підготовки таких військових викликає сумніви. За її словами, частина новобранців швидко вибуває зі строю через поранення, звільнення або самовільне залишення частин.

Також вона підняла тему примусового переведення мобілізованих на контрактну службу. Журналістка заявила, що на військових чиниться тиск із вимогою підписати контракт під загрозою негативних наслідків.

Кашеварова поставила під сумнів офіційні дані про масштаб поповнення армії, заявивши, що на фронті продовжують воювати "ті самі люди", попри регулярні звіти про нові набори.

Її заява викликала активне обговорення в російському інформаційному просторі та стала черговим свідченням внутрішньої напруги навколо кадрової ситуації в армії РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м едики та військовослужбовці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла заявили про виявлення наркотичних речовин у російських військових, які беруть участь у штурмових діях.