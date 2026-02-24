Тепер стало зрозуміліше: які наркотики вживають російські солдати

Медики та військовослужбовці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла заявили про виявлення наркотичних речовин у російських військових, які беруть участь у штурмових діях.

Штурмовики рф вживають наркотик «Первітин»

Відповідне відео з’явилося у мережі. У ньому українські бійці стверджують, що під час обстеження полонених і ліквідованих окупантів неодноразово знаходили препарат під назвою "Первітин".

За словами військових, ця речовина є стимулятором, який знижує відчуття страху, болю та втоми. Вони зазначають, що під його впливом російські солдати можуть продовжувати наступальні дії навіть після отримання поранень.

Медики підкреслюють, що випадки виявлення препарату не є поодинокими та мають масовий характер. Водночас офіційних підтверджень від міжнародних організацій або незалежних експертиз наразі немає.

