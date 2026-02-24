logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь стало понятнее: какие наркотики употребляют русские солдаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь стало понятнее: какие наркотики употребляют русские солдаты

Медики 1-го ОШП заявили, что у российских военных массово находят стимулятор «Первитин»

24 февраля 2026, 20:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Медики и военнослужащие 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла заявили об обнаружении наркотических веществ у российских военных, участвующих в штурмовых действиях.

Теперь стало понятнее: какие наркотики употребляют русские солдаты

Штурмовики России употребляют наркотик «Первитин»

Соответствующее видео появилось в сети. В нем украинские бойцы утверждают, что во время обследования пленных и ликвидированных окупантов неоднократно находили препарат под названием "Первитин".

По словам военных, это вещество является стимулятором, снижающим чувство страха, боли и усталости. Они подчеркивают, что под его влиянием российские солдаты могут продолжать наступательные действия даже после получения ранений.

Медики подчеркивают, что случаи обнаружения препарата не единичны и носят массовый характер. В то же время, официальных подтверждений от международных организаций или независимых экспертиз пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а втор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" заявил, что в направлении дальнобойных ударов Украина постоянно наращивает способности, в частности в сегменте беспилотников.
По его словам, показательным примером являются объекты, ранее длительное время не удававшиеся поразить, в частности нефтебаза в Феодосии. Он отмечает, что еще в 2022–2023 годах на мониторинг и попытки поражения таких целей уходило много ресурсов. Сейчас же, по его оценке, развитие дрон напрямую позволяет действовать без необходимости агентурной "подсветки" объектов — беспилотники с камерами способны выполнять разведку и поражения автономно. Автор подчеркнул, что производство беспилотников масштабируется, а количество таких аппаратов существенно выросло. В то же время, он признал, что развитие ракетной программы продвигается медленнее, и именно ракеты остаются ключевым инструментом для поражения особо защищенных объектов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/jdut-na-shturmi-yak-zombi-mediki-zsu-rozpovili-yakij-narkotik-vzhivayut-rosijski-vijskovi-video.htm
Теги:

Новости

Все новости