Медики и военнослужащие 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла заявили об обнаружении наркотических веществ у российских военных, участвующих в штурмовых действиях.

Штурмовики России употребляют наркотик «Первитин»

Соответствующее видео появилось в сети. В нем украинские бойцы утверждают, что во время обследования пленных и ликвидированных окупантов неоднократно находили препарат под названием "Первитин".

По словам военных, это вещество является стимулятором, снижающим чувство страха, боли и усталости. Они подчеркивают, что под его влиянием российские солдаты могут продолжать наступательные действия даже после получения ранений.

Медики подчеркивают, что случаи обнаружения препарата не единичны и носят массовый характер. В то же время, официальных подтверждений от международных организаций или независимых экспертиз пока нет.

