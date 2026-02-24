logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Российская пропагандистка ударила по Минобороны РФ: скандальное заявление

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова публично заявила об отсутствии ротаций, принудительных контрактах и манипуляциях с отчетами о новых военных в РФ

24 февраля 2026, 21:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская журналистка и пропагандистка Анастасия Кашеварова выступила с резкой критикой ситуации вокруг мобилизованных военных в РФ, подвергнув сомнению официальные отчеты властей о ротациях и массовом наборе контрактников.

Российская пропагандистка ударила по Минобороны РФ: скандальное заявление

Журналистка России о мобилизации в России

В своем заявлении она отметила, что мобилизованные военные годами ждут ротации и отпуска. По ее словам, публичные отчеты о том, что все бойцы якобы получили возможность отдохнуть, не отвечают действительности. Она утверждает, что значительная часть военных не была в отпусках несколько лет.

Отдельно Кашеварова подвергла критике заявления российских чиновников о сотнях тысяч новых контрактников. Она заявила, что регионы якобы вынуждены поставлять людей для выполнения плановых показателей, а качество подготовки таких военных вызывает сомнения. По ее словам, часть новобранцев быстро выбывает из строя из-за ранения, увольнения или самовольного ухода из частей.

Также она подняла тему принудительного перевода мобилизованных на контрактную службу. Журналистка заявила, что на военных оказывается давление с требованием подписать контракт под угрозой негативных последствий.

Кашеварова поставила под сомнение официальные данные о масштабе пополнения армии, заявив, что на фронте продолжают воевать "те же люди", несмотря на регулярные отчеты о новых наборах.

Ее заявление вызвало активное обсуждение в российском информационном пространстве и стало очередным свидетельством внутреннего напряжения вокруг кадровой ситуации в армии РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что медики и военнослужащие 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла заявили об обнаружении наркотических веществ у российских военных, участвующих в штурмовых действиях.



Источник: https://t.me/akashevarova/8378
