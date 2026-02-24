logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Z-журналистка бьет тревогу: из-за чего разразился скандал вокруг Минобороны РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Z-журналистка бьет тревогу: из-за чего разразился скандал вокруг Минобороны РФ

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что Минобороны РФ не признает часть наград, выданных президентом бойцам ППК «Вагнер» и других формирований вне структуры МО

24 февраля 2026, 21:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России разгорелся публичный конфликт вокруг признания наград, выданных бойцам ПИК "Вагнер" и других подразделений, действовавших вне структуры Министерства обороны РФ.

Z-журналистка бьет тревогу: из-за чего разразился скандал вокруг Минобороны РФ

Награждение Минобороны РФ героев «сво»

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что часть наград, врученная по указам президента РФ, не вносится в личные дела военных и не отражается в базе данных Минобороны. По ее словам, формально ордена и медали действительны, однако из-за бюрократических противоречий между Администрацией президента и Минобороны они не признаются на уровне военного учета.

Речь идет, в частности, об орденах Мужества и медали "За отвагу". При этом звание Героя России, как утверждает Кашеварова, признается без проблем, поскольку имеет исключительно президентский статус.

По ее словам, Администрация президента предоставляет справки, подтверждающие факт награждения, однако Минобороны не вносит эти сведения в официальные реестры, ссылаясь на отсутствие необходимых процедурных документов. В результате возникает замкнутый круг: подтверждение есть, но он не признается в ведомственной системе.

Кашеварова также отметила, что в отдельных регионах РФ наличие ордена Мужества дает право на социальные льготы, в том числе на земельные участки. Однако по непризнанию наград в системе Минобороны военные не могут воспользоваться этими правами.

Она публично обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову с требованием урегулировать ситуацию и обеспечить внесение наград в личные дела военных.

Заявление стало еще одним сигналом о внутренних противоречиях в системе управления российскими силовыми структурами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская журналистка и пропагандистка Анастасия Кашеварова выступила с резкой критикой ситуации вокруг мобилизованных военных в РФ, поставив под сомнение официальные отчеты властей о ротациях и массовом наборе контрактников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akashevarova/8379
Теги:

Новости

Все новости