Z-журналистка бьет тревогу: из-за чего разразился скандал вокруг Минобороны РФ

В России разгорелся публичный конфликт вокруг признания наград, выданных бойцам ПИК "Вагнер" и других подразделений, действовавших вне структуры Министерства обороны РФ.

Награждение Минобороны РФ героев «сво»

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что часть наград, врученная по указам президента РФ, не вносится в личные дела военных и не отражается в базе данных Минобороны. По ее словам, формально ордена и медали действительны, однако из-за бюрократических противоречий между Администрацией президента и Минобороны они не признаются на уровне военного учета.

Речь идет, в частности, об орденах Мужества и медали "За отвагу". При этом звание Героя России, как утверждает Кашеварова, признается без проблем, поскольку имеет исключительно президентский статус.

По ее словам, Администрация президента предоставляет справки, подтверждающие факт награждения, однако Минобороны не вносит эти сведения в официальные реестры, ссылаясь на отсутствие необходимых процедурных документов. В результате возникает замкнутый круг: подтверждение есть, но он не признается в ведомственной системе.

Кашеварова также отметила, что в отдельных регионах РФ наличие ордена Мужества дает право на социальные льготы, в том числе на земельные участки. Однако по непризнанию наград в системе Минобороны военные не могут воспользоваться этими правами.

Она публично обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову с требованием урегулировать ситуацию и обеспечить внесение наград в личные дела военных.

Заявление стало еще одним сигналом о внутренних противоречиях в системе управления российскими силовыми структурами.

