З'явився унікальний шанс делегітимізаціі Путіна у Росії: деталі

Кравцев Сергей
Вперше за 25 років можемо говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності Путіним. Поки що це гіпотеза, яка підтвердиться або спростується в найближчі місяці, але з точки зору інформаційної війни у нас є унікальний шанс змінити уявлення про Путіна і у світі, і у Росії. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, що історія із запрошенням журналістів подивитися на оточення у Покровську та Купʼянську – абсурдна по своїй суті. Кожен, хто уявляє собі лінію фронту, здогадається, що побачити оточення як таке неможливо. І це ще, якщо не говорити про кілзону у цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію.
За його словами, протягом наступних місяців ми зможемо зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані. Якщо ситуація буде повторюватися, протягом приблизно 6 місяців неадекватність Путіна стане загальнозрозумілою для російських еліт і еліт всього світу.
