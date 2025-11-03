logo_ukra

З'явився унікальний шанс делегітимізаціі Путіна у Росії: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

З'явився унікальний шанс делегітимізаціі Путіна у Росії: деталі

Путін все більше втрачає зв’язок з адекватністю, поширюючи маячню про ситуацію у Покровську і Куп’янську

3 листопада 2025, 14:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вперше за 25 років можемо говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності Путіним. Поки що це гіпотеза, яка підтвердиться або спростується в найближчі місяці, але з точки зору інформаційної війни у нас є унікальний шанс змінити уявлення про Путіна і у світі, і у Росії. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

З'явився унікальний шанс делегітимізаціі Путіна у Росії: деталі

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що історія із запрошенням журналістів подивитися на оточення у Покровську та Купʼянську – абсурдна по своїй суті. Кожен, хто уявляє собі лінію фронту, здогадається, що побачити оточення як таке неможливо. І це ще, якщо не говорити про кілзону у цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію. 

"Більше того, всі розвідки світу розуміють, що ніякого оточення там не існує, а отже Путін або неадекватно сприймає ситуацію або оточення йому бреше. Обидва варіанти є проблемними для Путіна,. Але, на жаль, інформаційна компанія  по висвітлення цих ознак неадекватності Путіна — мінімальна. А така компанія, якраз могла б витісняти Путіна в негативне інформаційне поле навіть в тих територіях, де Росія вважається другом", – зазначив Вадим Денисенко. 

За його словами, протягом наступних місяців ми зможемо зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані. Якщо ситуація буде повторюватися, протягом приблизно 6 місяців неадекватність Путіна стане загальнозрозумілою для російських еліт і еліт всього світу. 

"Я далекий від ідеї перевороту, адже перевороти в Росії трапляються тоді, коли хтось із оточення починає відчувати загрозу своєму життю. А Путін поки достатньо обережний, щоб цього не допустити. В той же час створення іміджу неадекватного в прямому значенні цього слова лідера, якому бреше оточення — це унікальний шанс делегітимізаціі Путіна у Росії. І я можу стверджувати, що він так підставився вперше в своїй президентській карʼєрі. Головне нам цей шанс не профукати", – зазначив політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому бійцям не дають команди відходити з Покровську: що відбувається.




