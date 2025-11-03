Появился уникальный шанс делегитимизации Путина в России: детали

Впервые за 25 лет мы можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности Путиным. Пока это гипотеза, которая подтвердится или опровергнется в ближайшие месяцы, но с точки зрения информационной войны у нас есть уникальный шанс изменить представление о Путине и в мире, и в России. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что история с приглашением журналистов посмотреть на окружающих в Покровске и Купянске – абсурдна по своей сути. Каждый, кто представляет себе линию фронта, догадается, что увидеть окружение как таковое невозможно. И это еще, если не говорить о килзоне в этом районе. То есть Путин предложил провести невозможную пиар-акцию.

"Более того, все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует, а значит, Путин или неадекватно воспринимает ситуацию или окружение ему лжет. Оба варианта являются проблемными для Путина. Но, к сожалению, информационная компания по освещению этих признаков неадекватности Путина – минимальна. А такая компания как раз могла бы вытеснять Путина в негативное информационное поле даже в тех территориях, где Россия считается другом", – отметил Вадим Денисенко.

По его словам, в течение следующих месяцев мы сможем понять действительно ли Путин все больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация будет повторяться, в течение примерно шести месяцев неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира.

"Я далек от идеи переворота, ведь перевороты в России случаются тогда, когда кто-то из окружения начинает ощущать угрозу своей жизни. А Путин пока достаточно осторожен, чтобы этого не допустить. В то же время создание имиджа неадекватного в прямом смысле этого слова лидера, которому лжет окружение – это уникальный шанс делегитимизации Путина в России. И я могу утверждать, что он так подставился впервые в своей президентской карьере. Главное нам этот шанс не профукать", – отметил политолог.

