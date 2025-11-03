Появился уникальный шанс делегитимизации Путина в России: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
Впервые за 25 лет мы можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности Путиным. Пока это гипотеза, которая подтвердится или опровергнется в ближайшие месяцы, но с точки зрения информационной войны у нас есть уникальный шанс изменить представление о Путине и в мире, и в России. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что история с приглашением журналистов посмотреть на окружающих в Покровске и Купянске – абсурдна по своей сути. Каждый, кто представляет себе линию фронта, догадается, что увидеть окружение как таковое невозможно. И это еще, если не говорить о килзоне в этом районе. То есть Путин предложил провести невозможную пиар-акцию.
По его словам, в течение следующих месяцев мы сможем понять действительно ли Путин все больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация будет повторяться, в течение примерно шести месяцев неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира.
