З'явився реальний шанс посадити Путіна за стіл переговорів: на Заході розкрили деталі

Війна Росії проти України дедалі більше перетворюється на протистояння у повітрі. Через масове застосування безпілотників на лінії фронту великі наземні маневри стають практично неможливими, а армії обох країн роблять ставку на ракети та дрони дальньої дії. Про це пише Financial Times.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що наземні бої залишаються вкрай кривавими, проте фронт у багатьох місцях фактично завмер. Дрони постійно контролюють поле бою, не дозволяючи сторонам вільно концентрувати сили та проводити масштабні наступальні операції.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив FT, що саме "битва у небі" здатна визначити результат війни. При цьому газета вважає, що зараз Київ отримав певну перевагу завдяки далекобійним ударам.

Українські сили дедалі активніше атакують військові об'єкти РФ у Криму, логістичні маршрути, підприємства оборонної промисловості, нафтопереробні заводи та склади. Це створює Росії додаткові проблеми із забезпеченням окупованих територій і водночас збільшує ціну війни всередині самої РФ.

Однак Україна залишається критичною вразливістю – російські балістичні ракети. За даними FT, Москва за останні роки значно наростила їхнє виробництво і здатна випускати близько 70 таких ракет щомісяця. Лише за останній місяць РФ запустила Україною 198 ракет.

Головним захистом від балістики залишається американська система Patriot, проте запас перехоплювачів близький до критичної позначки. Додатковою проблемою стало виснаження запасів США та союзників після війни з Іраном.

FT закликає європейські країни, зокрема Іспанію та Грецію, передати Україні наявні перехоплювачі, а США – прискорити реалізацію планів виробництва ракет Patriot безпосередньо в Україні.

На думку видання, у перспективі Києву та його партнерам також доведеться створювати масове виробництво дешевших перехоплювачів. Це дозволить зберегти перевагу у повітряній війні та одночасно позбавити Москву можливості розраховувати на силовий сценарій замість переговорів.

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