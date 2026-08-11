Появился реальный шанс усадить Путина за стол переговоров: на Западе раскрыли детали

Война России против Украины все больше превращается в противостояние в воздухе. Из-за массового применения беспилотников на линии фронта крупные наземные маневры становятся практически невозможными, а армии обеих стран делают ставку на ракеты и дроны дальнего действия. Об этом пишет Financial Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что наземные бои остаются крайне кровавыми, однако фронт во многих местах фактически застыл. Дроны постоянно контролируют поле боя, не позволяя сторонам свободно концентрировать силы и проводить масштабные наступательные операции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил FT, что именно "битва в небе" способна определить исход войны. При этом газета считает, что сейчас Киев получил определенное преимущество благодаря дальнобойным ударам.

Украинские силы все активнее атакуют военные объекты РФ в Крыму, логистические маршруты, предприятия оборонной промышленности, нефтеперерабатывающие заводы и склады. Это создает для России дополнительные проблемы с обеспечением оккупированных территорий и одновременно увеличивает цену войны внутри самой РФ.

Однако у Украины остается критическая уязвимость – российские баллистические ракеты. По данным FT, Москва за последние годы значительно нарастила их производство и способна выпускать около 70 таких ракет ежемесячно. Только за последний месяц РФ запустила по Украине 198 ракет.

Главной защитой от баллистики остается американская система Patriot, однако запас перехватчиков близок к критической отметке. Дополнительной проблемой стало истощение запасов США и союзников после войны с Ираном.

FT призывает европейские страны, в частности Испанию и Грецию, передать Украине имеющиеся перехватчики, а США – ускорить реализацию планов по производству ракет Patriot непосредственно в Украине.

По мнению издания, в перспективе Киеву и его партнерам также придется создавать массовое производство более дешевых перехватчиков. Это позволит сохранить преимущество в воздушной войне и одновременно лишить Москву возможности рассчитывать на силовой сценарий вместо переговоров.

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