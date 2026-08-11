В США рассказали, до какого времени Путин не пойдет на переговоры с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин может избегать содержательных переговоров с Украиной до тех пор, пока Кремль считает, что дефицит ракет-перехватчиков Patriot дает российской армии возможность наносить баллистические удары практически безнаказанно. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В своем новом анализе ISW предупреждает о серьезных рисках накануне зимы. Patriot остается ключевым средством защиты Украины от российских баллистических ракет, однако запасы перехватчиков остаются критически ограниченными. Москва, по оценке аналитиков, стремится использовать эту уязвимость как важный элемент своей стратегии.

Россия одновременно усиливает производство баллистических ракет. В ISW считают, что Кремль рассчитывает использовать будущую зиму для давления на Украину и ее партнеров, нанося удары по городам, энергетике и другой критической инфраструктуре.

"В Кремле считают, что смогут воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков в Украине, чтобы избежать необходимости вступать в содержательные переговоры или идти на уступки", — отмечают аналитики.

По версии ISW, возможность регулярно наносить разрушительные удары укрепляет российское руководство в убеждении, что его стратегия войны на истощение работает. Ее суть заключается в одновременном давлении на украинскую оборону на фронте и систематическом уничтожении инфраструктуры в тылу.

При этом Москва продолжает демонстрировать отсутствие готовности к компромиссам. 9 августа замглавы МИД РФ Михаил Галузин вновь заявил, что Россия выступает против замораживания войны.

Таким образом, в ISW считают, что усиление украинской противоракетной обороны напрямую связано не только с защитой городов, но и с перспективами дипломатии. Чем больше у Кремля возможностей наносить удары без серьезного риска для своих ракет, тем меньше стимулов он видит для реальных уступок за столом переговоров.

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