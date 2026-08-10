Власти должны обратить внимание на Сумы: масштаб разрушений областного центра из-за войны шокирует

Суммы за время полномасштабной войны потерпели значительные разрушения из-за российской агрессии. По состоянию на 30 июля 2026 года в Сумской городской территориальной общине зафиксировано 2852 поврежденных жилых дома. Об этом говорится в ответе Сумского городского совета на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Сумы. Фото: из открытых источников

Больше всего пострадало частное жилье. Из общего количества поврежденных объектов 1958 – частные жилые дома, еще 894 – многоквартирные. Таким образом, российские обстрелы и атаки оставили след фактически на тысячах жильцов жителей общины.

В то же время значительная часть жилья получила не просто повреждения, а разрушения. По данным горсовета, в общине зафиксировано 76 разрушенных жилых домов. Из них 69 – частные и 7 – многоквартирные.

Власти также сообщили о масштабах государственной помощи пострадавшим. В рамках программы "Восстановление" в период с 1 января по 30 июля 2026 года было сформировано 84 жилищных сертификата на общую сумму более 57,1 млн грн. Речь идет о компенсации для людей, чье жилье было уничтожено в результате войны.

Кроме того, 1076 жителей получили компенсацию за поврежденное недвижимое имущество. Общая сумма таких выплат составила более 50,5 млн. грн.

Таким образом, только по официально зафиксированным данным речь идет о почти трех тысячах жилых объектов, пострадавших в результате российской агрессии в рамках Сумской городской общины. Часть людей уже получает средства на восстановление, однако масштабы разрушений демонстрируют, насколько высока цена войны для города и его жителей.

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