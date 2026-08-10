logo_ukra

BTC/USD

64848

ETH/USD

1906.62

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Влада має звернути увагу на Суми: масштаб руйнувань обласного центру через війну шокує
commentss НОВИНИ Всі новини

Влада має звернути увагу на Суми: масштаб руйнувань обласного центру через війну шокує

Російські удари пошкодили майже 2,9 тисячі житлових будинків, а понад тисяча людей уже отримала компенсації за зруйноване та пошкоджене майно

10 серпня 2026, 16:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Суми за час повномасштабної війни зазнали значних руйнувань через російську агресію. Станом на 30 липня 2026 року в Сумській міській територіальній громаді зафіксовано 2852 пошкоджені житлові будинки. Про це йдеться у відповіді Сумської міської ради на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Влада має звернути увагу на Суми: масштаб руйнувань обласного центру через війну шокує

Суми. Фото: із відкритих джерел

Найбільше постраждало приватне житло. Із загальної кількості пошкоджених об’єктів 1958 – приватні житлові будинки, ще 894 – багатоквартирні. Таким чином, російські обстріли та атаки залишили слід фактично на тисячах помешкань мешканців громади.

Водночас значна частина житла зазнала не просто пошкоджень, а руйнувань. За даними міськради, у громаді зафіксовано 76 зруйнованих житлових будинків. Із них 69 – приватні та 7 – багатоквартирні.

Влада також повідомила про масштаби державної допомоги постраждалим. У межах програми "єВідновлення" у період із 1 січня до 30 липня 2026 року було сформовано 84 житлові сертифікати на загальну суму понад 57,1 млн грн. Йдеться про компенсацію для людей, чиє житло було знищене внаслідок війни.

Крім того, 1076 мешканців отримали компенсацію за пошкоджене нерухоме майно. Загальна сума таких виплат склала понад 50,5 млн грн.

Таким чином, лише за офіційно зафіксованими даними йдеться про майже три тисячі житлових об’єктів, які постраждали внаслідок російської агресії у межах Сумської міської громади. Частина людей уже отримує кошти на відновлення, однак масштаби руйнувань демонструють, наскільки високою залишається ціна війни для міста та його жителів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – РФ влаштувала російську рулетку, обстрілюючи Суми КАБами: куди потрапила.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини