Влада має звернути увагу на Суми: масштаб руйнувань обласного центру через війну шокує

Суми за час повномасштабної війни зазнали значних руйнувань через російську агресію. Станом на 30 липня 2026 року в Сумській міській територіальній громаді зафіксовано 2852 пошкоджені житлові будинки. Про це йдеться у відповіді Сумської міської ради на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Суми. Фото: із відкритих джерел

Найбільше постраждало приватне житло. Із загальної кількості пошкоджених об’єктів 1958 – приватні житлові будинки, ще 894 – багатоквартирні. Таким чином, російські обстріли та атаки залишили слід фактично на тисячах помешкань мешканців громади.

Водночас значна частина житла зазнала не просто пошкоджень, а руйнувань. За даними міськради, у громаді зафіксовано 76 зруйнованих житлових будинків. Із них 69 – приватні та 7 – багатоквартирні.

Влада також повідомила про масштаби державної допомоги постраждалим. У межах програми "єВідновлення" у період із 1 січня до 30 липня 2026 року було сформовано 84 житлові сертифікати на загальну суму понад 57,1 млн грн. Йдеться про компенсацію для людей, чиє житло було знищене внаслідок війни.

Крім того, 1076 мешканців отримали компенсацію за пошкоджене нерухоме майно. Загальна сума таких виплат склала понад 50,5 млн грн.

Таким чином, лише за офіційно зафіксованими даними йдеться про майже три тисячі житлових об’єктів, які постраждали внаслідок російської агресії у межах Сумської міської громади. Частина людей уже отримує кошти на відновлення, однак масштаби руйнувань демонструють, наскільки високою залишається ціна війни для міста та його жителів.

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