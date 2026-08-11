У США розповіли, доки Путін не піде на переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін може уникати змістовних переговорів з Україною доти, доки Кремль вважає, що дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot дає російській армії можливість завдавати балістичних ударів практично безкарно. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У своєму новому аналізі ISW попереджає про серйозні ризики напередодні зими. Patriot залишається ключовим засобом захисту України від російських балістичних ракет, проте запаси перехоплювачів залишаються критично обмеженими. Москва, за оцінкою аналітиків, прагне використати цю вразливість як важливий елемент своєї стратегії.

Росія одночасно посилює виробництво балістичних ракет. У ISW вважають, що Кремль розраховує використовувати майбутню зиму для тиску на Україну та її партнерів, завдаючи ударів по містах, енергетиці та іншій критичній інфраструктурі.

"У Кремлі вважають, що зможуть скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів в Україні, щоб уникнути необхідності вступати в змістовні переговори або йти на поступки", — зазначають аналітики.

За версією ISW, можливість регулярно завдавати руйнівних ударів зміцнює російське керівництво у переконанні, що його стратегія війни на виснаження працює. Її суть полягає в одночасному тиску на українську оборону на фронті та систематичному знищенні інфраструктури в тилу.

Москва продовжує демонструвати відсутність готовності до компромісів. 9 серпня заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін знову заявив, що Росія виступає проти заморожування війни.

Таким чином, в ISW вважають, що посилення української протиракетної оборони безпосередньо пов'язане не лише із захистом міст, а й із перспективами дипломатії. Чим більше Кремль має можливості наносити удари без серйозного ризику для своїх ракет, тим менше стимулів він бачить для реальних поступок за столом переговорів.

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