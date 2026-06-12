З якою метою насправді Путін віддає наказ запускати "Орешнік": розкрито вражаючий план Кремля

Російська ракета "Орешнік" використовується Кремлем не стільки як реальний інструмент досягнення військових результатів, скільки як засіб інформаційного та психологічного впливу. Таку думку висловив військовий аналітик Денис Попович під час ефіру на "Київ24".

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За його словами, основний розрахунок російського керівництва полягає у створенні атмосфери страху як всередині України, так і серед західних партнерів. Публічні демонстрації можливостей нової ракетної системи мають підсилювати відчуття загрози та натякати на ескалацію аж до ядерного рівня, що, на думку Кремля, може впливати на політичні рішення та підтримку України.

Аналітик підкреслює, що подібна риторика є частиною ширшої стратегії тиску, де головну роль відіграє не стільки фактична бойова ефективність озброєння, скільки його медійний ефект. Російська пропаганда активно просуває ідею про "унікальну" або "безпрецедентну" зброю, однак експерти ставлять під сумнів реальну перевагу таких систем у звичайному, неядерному виконанні.

Окремо наголошується, що без спеціальної бойової частини подібні ракети значною мірою втрачають свою заявлену "винятковість" і не дають принципово нових можливостей на полі бою. Попри це, російське керівництво продовжує використовувати їх як елемент демонстрації сили та інструмент шантажу.

Крім психологічного аспекту, існує й практичний мотив. Оскільки "Орешнік" є відносно новою системою озброєння, Росія зацікавлена у випробуванні її характеристик у реальних умовах. Йдеться про перевірку траєкторії польоту, точності ураження та поведінки бойових елементів під час застосування. Такі пуски дозволяють зібрати технічні дані, необхідні для подальшого вдосконалення комплексу.

Портал "Коментарі" вже писав, що російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін вважає, що Україна зараз намагається заручитися підтримкою союзників на суму близько 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою перевагу у війні. За його словами, Київ прагне отримати фінансування для того, щоб прискорити зміцнення обороноздатності та забезпечити новий технологічний рівень озброєння.