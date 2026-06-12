Україна отримала неймовірний шанс повністю перевернути хід війни: розкрито несподівані терміни

Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін вважає, що Україна зараз намагається заручитися підтримкою союзників на суму близько 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою перевагу у війні. За його словами, Київ прагне отримати фінансування для того, щоб прискорити зміцнення обороноздатності та забезпечити новий технологічний рівень озброєння.

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В одному з інтерв’ю Politico високопоставлений український чиновник зазначив: "Ми бачимо, що Росія зазнає втрат, і наша мета — посилити її слабкість, проте для цього потрібні ресурси". План передбачає, що кожна держава-партнер може виділити від 2 до 6 мільярдів доларів, що дозволить досягти загальної запланованої суми. Якщо ці кошти надійдуть, Україна спрямує їх на системи протиповітряної оборони, додаткові безпілотники, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та далекобійне озброєння.

Особливу увагу експерт звертає на швидкість, з якою Росія розвиває власні технології.

"Вікно можливостей не вічне. Якщо ми дозволимо ворогу адаптуватися, можемо втратити унікальний шанс завершити війну через справжні переговори. Створення Росією ударних дронів проміжного радіусу дії може стати катастрофою", — зауважив чиновник.

За словами Невзліна, справді, нинішній конфлікт давно перетворився на технологічне протистояння, де обидві сторони постійно шукають нові методи, щоб випередити опонента. Водночас це змагання ресурсів: перевага на полі бою залежить не лише від інновацій, а й від здатності їх підтримувати і масштабно виробляти.

Тому критично важливо не втрачати цей момент. Україна створила перевагу власними технологіями та інженерними рішеннями, і Захід повинен допомогти її розвинути та закріпити. Навіть якщо союзники не можуть надати додаткове озброєння, вони мають підтримати вже досягнуте, щоб зміцнити обороноздатність держави та зберегти шанс на завершення війни на вигідних умовах.

"Коментарі" вже писали, що Олександр Лукашенко активно нарощує військовий потенціал Білорусі та формує спеціальні підрозділи для придушення можливих антиурядових протестів. Вже в кількох великих містах країни створено 13 таких загонів, озброєних важкою технікою, включно з бронетранспортерами та протитанковою зброєю.