Российская ракета "Орешник" используется Кремлем не столько как реальный инструмент достижения военных результатов, сколько как средство информационного и психологического воздействия. Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович во время эфира на "Киев24".

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По его словам, основной расчет российского руководства заключается в создании атмосферы страха, как внутри Украины, так и среди западных партнеров. Публичные демонстрации возможностей новой ракетной системы должны усиливать чувство угрозы и намекать на эскалацию вплоть до ядерного уровня, что, по мнению Кремля, может влиять на политические решения и поддержку Украины.

Аналитик подчеркивает, что подобная риторика является частью более широкой стратегии давления, где главную роль играет не столько фактическая боевая эффективность вооружения, сколько его медийный эффект. Российская пропаганда активно продвигает идею об "уникальном" или "беспрецедентном" оружии, однако эксперты ставят под сомнение реальное преимущество таких систем в обычном, неядерном исполнении.

Отдельно отмечается, что без специальной боевой части подобные ракеты в значительной степени теряют свою заявленную "исключительность" и не дают принципиально новых возможностей на поле боя. Несмотря на это, российское руководство продолжает использовать их как элемент демонстрации силы и инструмента шантажа.

Кроме психологического аспекта, существует и практический мотив. Поскольку "Орешник" является относительно новой вооруженной системой, Россия заинтересована в испытании ее характеристик в реальных условиях. Речь идет о проверке траектории полета, точности поражения и поведении боевых элементов при применении. Такие пуски позволяют собрать технические данные, необходимые для дальнейшего усовершенствования комплекса.

Портал "Комментарии" уже писал, что российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин считает, что Украина сейчас пытается заручиться поддержкой союзников на сумму около 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое преимущество в войне. По его словам, Киев стремится получить финансирование, чтобы ускорить укрепление обороноспособности и обеспечить новый технологический уровень вооружения.