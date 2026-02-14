З якої далекої країни тисячі ветеранів їдуть воювати за Україну

Колумбійські військові перетворилися на одну з найпомітніших іноземних сил у війні проти Росії. За даними BBC, на боці України воюють близько 7 тисяч громадян Колумбії – більше, ніж представників будь-якої іншої держави.

Колумбійські військові. Фото: з відкритих джерел

Потік добровольців не зменшується. За словами сержанта-рекрутера Луїса Ортіса, лише за останні чотири місяці до України прибули ще приблизно 1200 колумбійців. Для багатьох з них ключовим мотивом є фінансовий фактор: місячна зарплата на фронті може дорівнювати річному доходу на батьківщині.

Експерти пояснюють високий попит на колумбійських військових їхнім професіоналізмом. Армія Колумбії вважається однією з найбоєздатніших у Латинській Америці, а підготовка солдатів відповідає стандартам НАТО. Вони мають досвід реальних бойових операцій і співпрацюють із західними інструкторами, що робить їх особливо цінними на полі бою.

Важливу роль відіграє і економічний чинник. Через слабкість колумбійського песо українська сторона може залучати добре підготовлених бійців за відносно доступну оплату. Крім того, багато колумбійських військових виходять на пенсію вже у 40 років, але не готові залишати службу. Це створило цілу мережу посередників, які допомагають їм знаходити роботу за кордоном.

Водночас самі ветерани наголошують: війна – це не лише про гроші. Один із бійців, Арабе, який втратив ногу в Україні, зізнався, що під обстрілами фінансові мотиви відходять на другий план.

За його словами, вижити допомагає лише внутрішнє переконання і співчуття до країни, яку захищаєш.

Він також зазначив, що відчуває підтримку українців і не виключає, що залишиться жити тут, адже був готовий віддати життя за цю країну.

