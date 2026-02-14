logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією З якої далекої країни тисячі ветеранів їдуть воювати за Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

З якої далекої країни тисячі ветеранів їдуть воювати за Україну

Висока зарплата, бойовий досвід і нова місія: колумбійські солдати стали найчисленнішою іноземною силою на фронті

14 лютого 2026, 17:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колумбійські військові перетворилися на одну з найпомітніших іноземних сил у війні проти Росії. За даними BBC, на боці України воюють близько 7 тисяч громадян Колумбії – більше, ніж представників будь-якої іншої держави.

З якої далекої країни тисячі ветеранів їдуть воювати за Україну

Колумбійські військові. Фото: з відкритих джерел

Потік добровольців не зменшується. За словами сержанта-рекрутера Луїса Ортіса, лише за останні чотири місяці до України прибули ще приблизно 1200 колумбійців. Для багатьох з них ключовим мотивом є фінансовий фактор: місячна зарплата на фронті може дорівнювати річному доходу на батьківщині.

Експерти пояснюють високий попит на колумбійських військових їхнім професіоналізмом. Армія Колумбії вважається однією з найбоєздатніших у Латинській Америці, а підготовка солдатів відповідає стандартам НАТО. Вони мають досвід реальних бойових операцій і співпрацюють із західними інструкторами, що робить їх особливо цінними на полі бою.

Важливу роль відіграє і економічний чинник. Через слабкість колумбійського песо українська сторона може залучати добре підготовлених бійців за відносно доступну оплату. Крім того, багато колумбійських військових виходять на пенсію вже у 40 років, але не готові залишати службу. Це створило цілу мережу посередників, які допомагають їм знаходити роботу за кордоном.

Водночас самі ветерани наголошують: війна – це не лише про гроші. Один із бійців, Арабе, який втратив ногу в Україні, зізнався, що під обстрілами фінансові мотиви відходять на другий план. 

За його словами, вижити допомагає лише внутрішнє переконання і співчуття до країни, яку захищаєш.

Він також зазначив, що відчуває підтримку українців і не виключає, що залишиться жити тут, адже був готовий віддати життя за цю країну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Криму пішов на дно катер РФ і не тільки: Генштаб розкрив деталі прицільних ударів ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bbc.com/russian/articles/c1w5j78q2g8o
Теги:

Новини

Всі новини