Из какой далекой страны тысячи ветеранов едут воевать за Украину

Колумбийские военные превратились в одну из самых заметных иностранных сил в войне против России. По данным BBC, на стороне Украины воюют около 7 тысяч граждан Колумбии – больше, чем представителей любого другого государства.

Колумбийские военные. Фото: из открытых источников

Поток добровольцев не уменьшается. По словам сержанта-рекрутера Луиса Ортиса, только за последние четыре месяца в Украину прибыли еще около 1200 колумбийцев. Для многих из них ключевым мотивом является финансовый фактор: месячная зарплата на фронте может быть равна годовому доходу на родине.

Эксперты объясняют высокий спрос на колумбийских военных их профессионализмом. Армия Колумбии считается одной из самых боеспособных в Латинской Америке, а подготовка солдат соответствует стандартам НАТО. Они обладают опытом реальных боевых операций и сотрудничают с западными инструкторами, что делает их особенно ценными на поле боя.

Важную роль играет и экономический фактор. По причине слабости колумбийского песо украинская сторона может привлекать хорошо подготовленных бойцов за относительно доступную оплату. Кроме того, многие колумбийские военные выходят на пенсию уже в 40 лет, но не готовы покидать службу. Это создало целую сеть посредников, помогающих им находить работу за границей.

В то же время сами ветераны подчеркивают: война – это не только деньги. Один из бойцов, потерявший ногу в Украине, Арабе признался, что под обстрелами финансовые мотивы отходят на второй план.

По его словам, выжить помогает только внутреннее убеждение и сострадание к защищаемой стране.

Он также отметил, что чувствует поддержку украинцев и не исключает, что останется жить здесь, потому что был готов отдать жизнь за эту страну.

