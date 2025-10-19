З якого напрямку росіянам відкрита дорога до Дніпра

За словами старшого лейтенанта сил оборони України з позивним "Алекс", незважаючи на те, що Гуляйпільський напрямок не отримує великої медійної уваги, там зараз спостерігається доволі нестабільна оперативна ситуація.

Гуляйпільський напрямок під загрозою прориву

На рубежі Полтавка — Малинівка — Успенівка противник постійно проводить штурмові дії, переважно за рахунок мобілізації ненавчених бойовиків та кримінального елементу. "Піхота" окупантів формується з тих, кого можна назвати радше "підсиленням" без належної підготовки, що підвищує ризики непередбачуваних атак і втрат з обох боків, — каже "Алекс".

Логістична картина на напрямку загалом не відрізняється від інших ділянок фронту: ворог прагне контролювати транспортні артерії, створюючи постійний тиск на шляхи постачання. Окремою проблемою є інтенсивне використання FPV-дронів — противник влаштовує "каруселі" безпілотників, підсилюючи розвідувально-ударні операції та ускладнюючи роботу оборонців. Також противник широко застосовує оптику для коригування вогню та розвідки.

"Алекс" звертає увагу на тривожні прояви всередині деяких підрозділів: там іноді спостерігається відверта вакханалія, що знижує боєздатність і дисципліну. Він радить командуванню приділити цьому напрямку більше ресурсів і уваги, оскільки через Гуляйполе фактично відкривається підход до стратегічних цілей — Запоріжжя та Дніпра. Відкрита степова місцевість із малою кількістю населених пунктів робить ці підходи вразливими для оточення та обхідних маневрів.

За словами військового, противнику немає потреби вести штурм у лоб, щоб досягти мети — значно ефективніше обійти укріплені рубежі й пройти степом, використовуючи тактичні обхідні маневри, про що попереджали ще рік тому. "Якщо не зміцнити прикриття шляхів підходу та не посилити дисципліну в підрозділах, ризики для регіону зростатимуть", — попереджає "Алекс".

Експерти та командування повинні врахувати ці сигнали при плануванні ротацій, логістики та посилення пунктів опору — особливо напередодні активізації ворога в осінньо-зимовий період.

