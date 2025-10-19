logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Під час зустрічі Трамп зірвався і кричав на Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Під час зустрічі Трамп зірвався і кричав на Зеленського

Трамп під час зустрічі із Зеленським закликав погодитися на умови путіна, погрожуючи, що інакше “росія знищить Україну”

19 жовтня 2025, 20:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Під час зустрічі в Білому домі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, за даними Financial Times, розмова неодноразово перетворювалась на сварку з криками. Американський президент грубо перебивав співрозмовника, відкидав аргументи української сторони та фактично повторював тези кремля.

Під час зустрічі Трамп зірвався і кричав на Зеленського

Знов крик між Трампом та Зеленським

Як повідомляє видання, Трамп демонстративно відкинув убік карту фронту, яку йому показував Зеленський, і вимагав, щоб Україна передала весь Донбас під контроль росії. Попри спроби української делегації переконати його у зворотному, Трамп наполягав, що прийняття вимог путіна нібито допоможе “припинити війну”.

Після тривалих суперечок Україні вдалося схилити Трампа хоча б до підтримки ідеї “заморозки” нинішніх ліній фронту. Однак, як зазначає FT, різкість і непослідовність його заяв показали, що позиція Трампа залишається мінливою і схильною до впливу кремлівських наративів.

Європейські чиновники, знайомі зі змістом зустрічі, зазначають, що Трамп дослівно повторював твердження путіна, навіть коли вони суперечили його власним недавнім словам про слабкість росії. Під час розмови він нібито сказав Зеленському:

“Якщо путін цього захоче — він вас просто знищить”.


Аналітики Financial Times вважають, що така поведінка може свідчити про готовність Трампа піти на поступки москві у разі його повернення до влади.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що напередодні початку опалювального сезону російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема поцілили у шахту компанії ДТЕК на Дніпропетровщині.



Джерело: https://www.ft.com/content/7960c6aa-dbfa-4a55-91e8-ae44601842ec
