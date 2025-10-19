Росіяни атакували шахту ДТЕК: триває евакуація працівників

Напередодні початку опалювального сезону російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема поцілили у шахту компанії ДТЕК на Дніпропетровщині.

Удар по енергетиці України

У момент удару під землею перебували 192 працівники підприємства. Наразі триває їхня евакуація на поверхню, рятувальні служби працюють безперервно.

Це вже четверта масштабна атака росії на вугільні об’єкти ДТЕК за останні два місяці. У компанії зазначають, що системні удари ворога по енергетичних об’єктах мають на меті послабити енергетичну стійкість України напередодні холодів.

Енергетики наголошують, що попри обстріли, робота підприємств триває, а фахівці докладають усіх зусиль для стабільного постачання електроенергії споживачам.



