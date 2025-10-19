Россияне атаковали шахту ДТЭК: продолжается эвакуация работников

В преддверии начала отопительного сезона российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе попали в шахту компании ДТЭК на Днепропетровщине.

Удар по энергетике Украины

В момент удара под землей находились 192 работника предприятия. В настоящее время идет их эвакуация на поверхность, спасательные службы работают непрерывно.

Это уже четвертая масштабная атака россии на угольные объекты ДТЭК за последние два месяца. В компании отмечают, что системные удары врага по энергетическим объектам преследуют цель ослабить энергетическую устойчивость Украины накануне холодов.

Энергетики отмечают, что, несмотря на обстрелы, работа предприятий продолжается, а специалисты прилагают все усилия для стабильной поставки электроэнергии потребителям.



