Во время встречи Трамп сорвался и кричал на Зеленского

Во время встречи в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, по данным Financial Times, разговор неоднократно превращался в ссору с криками. Американский президент грубо перебивал собеседника, отвергал аргументы украинской стороны и фактически повторял тезисы кремля.

Снова крик между Трампом и Зеленским

Как сообщает издание, Трамп демонстративно отбросил в сторону карту фронта, которую ему показывал Зеленский, и потребовал, чтобы Украина передала весь Донбасс под контроль россии. Несмотря на попытки украинской делегации убедить его в обратном, Трамп настаивал, что принятие требований путина якобы поможет "прекратить войну".

После продолжительных споров Украине удалось склонить Трампа хотя бы к поддержке идеи заморозки нынешних линий фронта. Однако, как отмечает FT, резкость и непоследовательность его заявлений показали, что позиция Трампа остается изменчивой и склонной к воздействию кремлевских нарративов.

Европейские чиновники, знакомые с содержанием встречи, отмечают, что Трамп дословно повторял утверждение Путина, даже когда они противоречили его собственным недавним словам о слабости россии. Во время разговора он якобы сказал Зеленскому:

"Если пути этого захочет — он вас просто уничтожит".





Аналитики Financial Times считают, что такое поведение может свидетельствовать о готовности Трампа пойти на уступки Москве в случае его возвращения к власти.

