По словам старшего лейтенанта сил обороны Украины с позывным "Алекс", несмотря на то, что Гуляйпольское направление не получает большого медийного внимания, там сейчас наблюдается нестабильная оперативная ситуация.

Гуляйпольское направление под угрозой прорыва

На рубеже Полтавка-Малиновка-Успеновка противник постоянно проводит штурмовые действия, преимущественно за счет мобилизации необученных боевиков и криминального элемента. "Пехота" окупантов формируется из тех, кого можно назвать скорее "усилением" без должной подготовки, что повышает риски непредсказуемых атак и потерь с обеих сторон, — говорит "Алекс".

Логистическая картина в направлении вообще не отличается от других участков фронта: враг стремится контролировать транспортные артерии, создавая постоянное давление на пути снабжения. Отдельной проблемой является интенсивное использование FPV-дронов – противник устраивает "карусели" беспилотников, усиливая разведывательно-ударные операции и усложняя работу защитников. Также противник широко применяет оптику для корректировки огня и разведки.

"Алекс" обращает внимание на тревожные проявления внутри некоторых подразделений: там иногда наблюдается откровенная вакханалия, снижающая боеспособность и дисциплину. Он советует командованию уделить этому направлению больше ресурсов и внимания, поскольку через Гуляйполе фактически открывается подход к стратегическим целям – Запорожье и Днепр. Открытая степная местность с малым количеством населенных пунктов делает эти подходы уязвимыми для окружающих и обходных маневров.

По словам военного, противнику нет необходимости вести штурм в лоб, чтобы достичь цели — гораздо эффективнее обойти укрепленные рубежи и пройти по степи, используя тактические обходные маневры, о чем предупреждали еще год назад. "Если не укрепить прикрытие путей подхода и не усилить дисциплину в подразделениях, риски для региона будут расти", — предупреждает "Алекс".

Эксперты и командование должны учесть эти сигналы при планировании ротаций, логистике и усилении пунктов сопротивления, особенно накануне активизации врага в осенне-зимний период.

