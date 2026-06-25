"З війною щось трапиться": Квасневський вразив прогнозом на найближчі місяці

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Slava Kot
Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що війна Росії проти України у найближчі місяці може увійти в нову фазу. На його думку, йдеться не про повноцінний мир, а про можливість тимчасового перемир’я, яке стане важливим випробуванням для України та її союзників.
Александр Квасневський. Фото з відкритих джерел
Александр Квасневський під час дискусії YES у Гданську заявив, що ситуація на фронті у війні в Україні наближається до моменту, коли можуть відбутися суттєві зміни. За його словами, Україна та Росія можуть наблизитися до певного формату припинення вогню.
Колишній президент Польщі пов’язав можливість перемир’я з рішучістю України, розвитком її оборонного виробництва та можливістю застосовувати власну зброю проти російських військових цілей. Разом з тим, Квасневський вважає, що пауза у війні може стати небезпечним моментом для України, адже Росія використає її для підготовки до нової агресії.
За словами Квасневського, союзники Києва мають зараз готувати практичний план дій на випадок паузи у війні. Йдеться не лише про військову підтримку, а й про прискорення переговорів із ЄС, інвестиції, відновлення української економіки та запуск спільних проєктів. Як пояснив колишній польський президент, "ми повинні не говорити про це, а мати все готове на столі".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Квасневський жорстко осадив польських політиків за антиукраїнську риторику.
Також "Коментарі" писали про Мерца, який розповів про пропозицію Зеленського до Путіна щодо мирних переговорів. За його словами, в України одна умова до Кремля.