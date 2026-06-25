"З війною щось трапиться": Квасневський вразив прогнозом на найближчі місяці

Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що війна Росії проти України у найближчі місяці може увійти в нову фазу. На його думку, йдеться не про повноцінний мир, а про можливість тимчасового перемир’я, яке стане важливим випробуванням для України та її союзників.

Александр Квасневський. Фото з відкритих джерел

Александр Квасневський під час дискусії YES у Гданську заявив, що ситуація на фронті у війні в Україні наближається до моменту, коли можуть відбутися суттєві зміни. За його словами, Україна та Росія можуть наблизитися до певного формату припинення вогню.

"Щось у війні трапиться у найближчі місяці. Не мир. Тому що я не вірю, що поки Путін є лідером Росії ця країна буде зацікавленою у реальному мирі, і, звичайно, не у справедливому мирі. Але я думаю, що ми близькі до певного перемир’я, до нової ситуації", – сказав Квасневський.

Колишній президент Польщі пов’язав можливість перемир’я з рішучістю України, розвитком її оборонного виробництва та можливістю застосовувати власну зброю проти російських військових цілей. Разом з тим, Квасневський вважає, що пауза у війні може стати небезпечним моментом для України, адже Росія використає її для підготовки до нової агресії.

"Тому що якщо перемир’я означатиме у цій ситуації для РФ реорганізацію військових сил, виробництво більшої кількості зброї та навчання північнокорейських солдатів, то це буде успіх Росії. Для нас необхідно використати цей час для того, щоб не словами, а діями підтримати Україну", – зауважив польський політик.

За словами Квасневського, союзники Києва мають зараз готувати практичний план дій на випадок паузи у війні. Йдеться не лише про військову підтримку, а й про прискорення переговорів із ЄС, інвестиції, відновлення української економіки та запуск спільних проєктів. Як пояснив колишній польський президент, "ми повинні не говорити про це, а мати все готове на столі".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Квасневський жорстко осадив польських політиків за антиукраїнську риторику.

Також "Коментарі" писали про Мерца, який розповів про пропозицію Зеленського до Путіна щодо мирних переговорів. За його словами, в України одна умова до Кремля.