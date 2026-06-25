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"С войной что-то случится": Квасневский поразил прогнозом на ближайшие месяцы

Александр Квасьневский заявил, что в ближайшие месяцы война России против Украины может перейти к перемирию

25 июня 2026, 08:17
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Slava Kot

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что война России против Украины в ближайшие месяцы может войти в новую фазу. По его мнению, речь идет не о полноценном мире, а о возможности временного перемирия, которое станет важным испытанием для Украины и ее союзников.

"С войной что-то случится": Квасневский поразил прогнозом на ближайшие месяцы

Александр Квасьневский. Фото из открытых источников

Александр Квасьневский в ходе дискуссии YES в Гданьске заявил, что ситуация на фронте в войне в Украине приближается к моменту, когда могут произойти существенные изменения. По его словам, Украина и Россия могут приблизиться к определенному формату прекращения огня.

"Что-то в войне случится в ближайшие месяцы. Не мир. Потому что я не верю, что пока Путин является лидером России, эта страна будет заинтересована в реальном мире, и, конечно, не в справедливом мире. Но я думаю, что мы близки к определенному перемирию, к новой ситуации", — сказал Квасневский.

Бывший президент Польши увязал возможность перемирия с решимостью Украины, развитием ее оборонного производства и возможностью применять собственное оружие против российских военных целей. Вместе с тем Квасневский считает, что пауза в войне может стать опасным моментом для Украины, ведь Россия использует ее для подготовки к новой агрессии.

"Так как если перемирие будет означать в этой ситуации для РФ реорганизацию военных сил, производство большего количества оружия и обучение северокорейских солдат, то это будет успех России. Для нас необходимо использовать это время для того, чтобы не словами, а действиями поддержать Украину", — отметил польский политик.

По словам Квасьневского, союзники Киева должны сейчас готовить практический план действий на случай паузы в войне. Речь идет не только о военной поддержке, но и об ускорении переговоров с ЕС, инвестициях, восстановлении украинской экономики и запуске совместных проектов. Как пояснил бывший польский президент, "мы должны не говорить об этом, а иметь все готовое на столе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Квасневский жестко осадил польских политиков за антиукраинскую риторику.

Также "Комментарии" писали о Мерце, который рассказал о предложении Зеленского к Путину о мирных переговорах. По его словам, у Украины одно условие к Кремлю.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/06/24/7240358/
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