"С войной что-то случится": Квасневский поразил прогнозом на ближайшие месяцы

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Slava Kot
Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что война России против Украины в ближайшие месяцы может войти в новую фазу. По его мнению, речь идет не о полноценном мире, а о возможности временного перемирия, которое станет важным испытанием для Украины и ее союзников.
Александр Квасьневский. Фото из открытых источников
Александр Квасьневский в ходе дискуссии YES в Гданьске заявил, что ситуация на фронте в войне в Украине приближается к моменту, когда могут произойти существенные изменения. По его словам, Украина и Россия могут приблизиться к определенному формату прекращения огня.
Бывший президент Польши увязал возможность перемирия с решимостью Украины, развитием ее оборонного производства и возможностью применять собственное оружие против российских военных целей. Вместе с тем Квасневский считает, что пауза в войне может стать опасным моментом для Украины, ведь Россия использует ее для подготовки к новой агрессии.
По словам Квасьневского, союзники Киева должны сейчас готовить практический план действий на случай паузы в войне. Речь идет не только о военной поддержке, но и об ускорении переговоров с ЕС, инвестициях, восстановлении украинской экономики и запуске совместных проектов. Как пояснил бывший польский президент, "мы должны не говорить об этом, а иметь все готовое на столе".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Квасневский жестко осадил польских политиков за антиукраинскую риторику.
Также "Комментарии" писали о Мерце, который рассказал о предложении Зеленского к Путину о мирных переговорах. По его словам, у Украины одно условие к Кремлю.