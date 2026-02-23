Зґвалтував власну матір та пішов на війну

У російському місті Красноярськ чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні та побитті власної матері, погодився підписати контракт із Збройними силами рф, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Герої «сво»

За інформацією місцевих джерел, інцидент стався на початку 2026 року. Після порушення справи чоловік обрав підписання контракту як альтернативу реальному покаранню.

Подібна практика в Росії застосовується з 2022 року — фігурантам кримінальних справ або засудженим пропонують участь у війні проти України в обмін на пом’якшення або зняття відповідальності.

Правозахисники неодноразово заявляли, що така система призводить до фактичного уникнення покарання за тяжкі злочини та становить ризик як для суспільства, так і для самих військових підрозділів.

