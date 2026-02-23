Изнасиловал свою мать и пошел на войну

В российском городе Красноярск мужчина, подозреваемый в изнасиловании и избиении собственной матери, согласился подписать контракт с Вооруженными силами РФ во избежание уголовной ответственности.

Герои «сво»

По информации местных источников, инцидент произошел в начале 2026 года. После возбуждения дела мужчина избрал подписание контракта как альтернативу реальному наказанию.

Подобная практика в России применяется с 2022 года – фигурантам уголовных дел или осужденным предлагают участие в войне против Украины в обмен на смягчение или снятие ответственности.

Правозащитники неоднократно заявляли, что такая система приводит к фактическому избеганию наказания за тяжкие преступления и представляет риск как для общества, так и для самих военных подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Центр изучения оккупации сообщает, что в российских войсках могли поступить распоряжения отказаться от использования мессенджера "MAX" на устройствах с расширенными мультимедийными возможностями.

По данным источников, соответствующие указания касаются установки и использования приложения на телефонах и планшетах, уже ранее подпадавших под ограничения. В то же время, по информации Центра, российские военные продолжают использовать Telegram. В российских медиа с иронией комментируют ситуацию, заявляя, что на фоне ограничений Telegram в войска якобы поступают распоряжения о запрете самого "защищенного в мире национального мессенджера". Также упоминается о возможном появлении новой "канонической программы", которая "не будет иметь аналогов". Официального подтверждения этих изменений со стороны российского Минобороны пока нет.

