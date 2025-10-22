З Путіним потрібно тільки так: названо єдиний можливий сценарій закінчення війни в Україні

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у інтерв’ю ведучій CNN Крістіан Аманпур висловився щодо можливого саміту між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Він наголосив, що з Росією варто вести діалог, але тільки з позиції сили.

Фото: з відкритих джерел

За словами Столтенберга, завершити війну в Україні можна лише переконавши Путіна, що він не здобуде перемогу на полі бою. Він не вірить, що можна змінити переконання російського лідера, адже його метою є контроль над Україною. Проте можна вплинути на його розрахунки, показавши, що ціна за це буде надто високою. На думку ексгенсека НАТО, ефективний спосіб досягти цього — надавати Україні необхідну військову підтримку.

Підготовка до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним триває, повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Він підкреслив, що наразі немає суттєвих перешкод для проведення саміту, хоча проти нього діють сили, які намагаються завадити двом країнам домовитись та організувати зустріч лідерів.

Водночас Рябков зазначив, що наразі не досягнуто домовленостей щодо переговорів між Марком Рубіо та Сергієм Лавровим у Будапешті. Також він спростував інформацію про обмін документами у форматі non-paper між США та Росією, на яку раніше посилалося агентство Reuters. За даними видання, Москва нібито направила Вашингтону таємну ноту з вимогою передати їй контроль над усім Донбасом у рамках мирних переговорів з Україною.

Як вже писали "Коментарі", у Кремлі прокоментували повідомлення агентства Reuters про те, що Росія у неофіційному порядку підтвердила США вимогу контролювати весь Донбас. Цю заяву зробив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.