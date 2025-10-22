С Путиным нужно только так: назван единственный возможный сценарий окончания войны в Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур высказался по поводу возможного саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что с Россией следует вести диалог, но только с позиции силы.

Фото: из открытых источников

По словам Столтенберга, завершить войну в Украине можно, только убедив Путина, что он не одержит победу на поле боя. Он не верит, что можно изменить убеждение российского лидера, ведь его цель – контроль над Украиной. Однако можно повлиять на его расчеты, показав, что цена за это будет слишком высока. По мнению эксгенсека НАТО, эффективный способ достичь этого – оказывать Украине необходимую военную поддержку.

Подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа с Путиным продолжается, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что пока нет существенных препятствий для проведения саммита, хотя против него действуют силы, пытающиеся помешать двум странам договориться и организовать встречу лидеров.

В то же время Рябков отметил, что пока не достигнуты договоренности по переговорам между Марком Рубио и Сергеем Лавровым в Будапеште. Также он опроверг информацию об обмене документами в формате non-paper между США и Россией, на которую ранее ссылалось агентство Reuters. По данным издания, Москва якобы направила Вашингтону тайную ноту с требованием передать ей контроль над всем Донбассом в рамках мирных переговоров с Украиной.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле прокомментировали сообщение агентства Reuters о том, что Россия в неофициальном порядке подтвердила США требование контролировать весь Донбасс. Это заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.