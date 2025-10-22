У Кремлі нахабно прокоментували "приватні" вимоги США до Москви про Донбас: деталі

У Кремлі прокоментували повідомлення агентства Reuters про те, що Росія у неофіційному порядку підтвердила США вимогу контролювати весь Донбас. Цю заяву зробив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Росія неодноразово висловлювала цю позицію. Вона добре відома усім. Вимоги чітко сформульовані нашим президентом і добре відомі. Поки що інших новин з цього приводу немає", – заявив речник Кремля.

Крім того, Пєсков прокоментував інформацію щодо скасування саміту Путіна та Дональда Трампа у Будапешті.

"Дата проведення саміту у Будапешті поки не визначена, необхідна ретельна підготовка, яка потребує часу. Ця тема оточена численними плітками та непідтвердженими чутками, які не відповідають дійсності", – наголосив Пєсков.

Щодо заяви Трампа про небажання проводити "марну зустріч" із Путіним, прессекретар зазначив:

"Ні президент Трамп, ні президент Путін не хочуть марнувати час. Це два лідери, які звикли працювати продуктивно й ефективно. Але для цього потрібна ретельна підготовка".

Раніше Росія у неофіційному форматі підтвердила США свої претензії на весь Донбас. За інформацією Reuters, два американські чиновники розповіли, що РФ направила адміністрації Трампа відповідний "неофіційний документ". Видання зазначає, що ця позиція суперечить заявам Трампа про замороження лінії фронту на теперішній межі. Також у комюніке РФ підтвердила, що війська НАТО не повинні бути розміщені в Україні у межах будь-яких мирних угод.

The Wall Street Journal повідомляв, що телефонна розмова держсекретаря США Марка Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим розкрила справжню позицію Москви щодо конфлікту. За даними анонімних джерел, Росія продовжує наполягати на передачі їй контролю над усім Донбасом у рамках будь-якого врегулювання.

