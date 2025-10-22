В Кремле нагло прокомментировали "частные" требования США к Москве о Донбассе: детали

В Кремле прокомментировали сообщение агентства Reuters о том, что Россия в неофициальном порядке подтвердила США требование контролировать весь Донбасс. Это заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Фото: из открытых источников

"Россия неоднократно высказывала эту позицию. Она хорошо известна всем. Требования четко сформулированы нашим президентом и хорошо известны. Пока других новостей по этому поводу нет", – заявил спикер Кремля.

Кроме того, Песков прокомментировал информацию об отмене саммита Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Дата проведения саммита в Будапеште пока не определена, необходима тщательная подготовка, которая требует времени. Эта тема окружена многочисленными сплетнями и неподтвержденными слухами, не соответствующими действительности", — подчеркнул Песков.

Относительно заявления Трампа о нежелании проводить "бесполезную встречу" с Путиным, пресс-секретарь отметил:

"Ни президент Трамп, ни президент Путин не хотят тратить время. Это два лидера, привыкших работать продуктивно и эффективно. Но для этого нужна тщательная подготовка".

Ранее Россия в неофициальном формате подтвердила США свои претензии на весь Донбасс. По информации Reuters, два американских чиновника рассказали, что РФ направила администрации Трампа соответствующий "неофициальный документ". Издание отмечает, что эта позиция противоречит заявлениям Трампа о заморозке линии фронта на нынешней границе. Также в коммюнике РФ подтвердила, что войска НАТО не должны быть размещены в Украине в рамках каких-либо мирных соглашений.

The Wall Street Journal сообщал, что телефонный разговор госсекретаря США Марка Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым раскрыл настоящую позицию Москвы по поводу конфликта. По данным анонимных источников, Россия продолжает настаивать на передаче ей контроля над всем Донбассом в рамках любого урегулирования.

