Канада раптово передумала передавати Україні бронетехніку: подробиці скандалу

Уряд Канади вирішив скасувати угоду щодо постачання модернізованих бронетранспортерів Україні. Про це повідомляє CBC із посиланням на заяву міністра національної оборони Девіда МакГінті.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними видання, йшлося про 25 бронемашин, які були зняті з озброєння та передані для ремонту на підприємство Armatec Survivability у місті Дорчестер, провінція Онтаріо. Передача техніки відбулася майже два роки тому.

Контракт загальною вартістю близько 250 мільйонів доларів мав бути реалізований за участю Канадської комерційної корпорації (CCC), що виступала як посередник у переговорах. Проєкт був зазначений у звітах федеральної агенції до літа цього року, однак пізніше був несподівано згорнутий без офіційного пояснення причин.

"Контракт із компанією вирішено розірвати. Більше деталей поки що розкрити не можу. Подивимось, як надалі складатимуться стосунки між міністерством і підрядником", — заявив міністр МакГінті.

Причини такого рішення він озвучити відмовився, посилаючись на обмеження щодо розголошення інформації. Також від коментарів утрималася і сама CCC, посилаючись на зобов’язання щодо нерозголошення комерційної інформації.

Раніше стало відомо, що Італія погодилася фінансувати закупівлю американського озброєння для України в межах спеціальної програми, яка дозволяє Києву ефективніше протистояти російській агресії. До цього італійська сторона не брала участі в цій ініціативі.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щороку отримуватиме зенітно-ракетні комплекси Patriot. Відповідний контракт наразі готується.

