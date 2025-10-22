Канада внезапно передумала передавать Украине бронетехнику: подробности скандала

Правительство Канады решило отменить соглашение о поставках модернизированных бронетранспортеров Украине. Об этом сообщает CBC со ссылкой на заявление министра национальной обороны Дэвида МакГинти.

Фото: из открытых источников

Согласно данным издания, речь шла о 25 бронемашинах, которые были сняты с вооружения и переданы для ремонта на предприятие Armatec Survivability в городе Дорчестер, провинция Онтарио. Передача техники прошла почти два года назад.

Контракт общей стоимостью около 250 миллионов долларов должен быть реализован с участием Канадской коммерческой корпорации (CCC), выступавшей в качестве посредника в переговорах. Проект был указан в отчетах федерального агентства к лету этого года, однако позже был неожиданно свернут без официального объяснения причин.

"Контракт с компанией решено разорвать. Больше деталей пока раскрыть не могу. Посмотрим, как в дальнейшем будут складываться отношения между министерством и подрядчиком", — заявил министр МакГинти.

Причины такого решения он озвучить отказался, ссылаясь на ограничения разглашения информации. Также от комментариев воздержалась и сама CCC, ссылаясь на обязательства по неразглашению коммерческой информации.

Ранее стало известно, что Италия согласилась финансировать закупку американского вооружения для Украины в рамках специальной программы, позволяющей Киеву более эффективно противостоять российской агрессии. До этого итальянская сторона не участвовала в этой инициативе.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ежегодно получать зенитно-ракетные комплексы Patriot. Соответствующий контракт готовится.

Как уже писали "Комментарии", Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, поделился прогнозом обеспечения электроэнергией в Украине на период зимы. Он отметил, что точное развитие событий предугадать сложно, однако возможны два варианта — нейтральный или пессимистический.