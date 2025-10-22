Про оптимізм мова не йде: озвучено єдину умову уникнення катастрофи в Україні взимку

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, поділився прогнозом щодо забезпечення електроенергією в Україні на період зими. Він зауважив, що точний розвиток подій передбачити складно, однак можливі два варіанти — нейтральний або песимістичний.

Фото: з відкритих джерел

"Оптимізму я не поділяю — реальними залишаються лише нейтральний і негативний сценарії. Нейтральний пов'язаний з аномально теплою зимою, але в подібний перебіг подій я не вірив і раніше", — зазначив Корольчук у розмові з "Главредом".

Він додав, що три попередні зими створили ілюзію безпеки, ніби інфраструктура захищена, а система ППО працює ефективно. Насправді ж ситуація значною мірою залежала від сприятливої погоди та відсутності масштабних обстрілів.

Навесні 2025 року, за словами експерта, РФ змінила підхід до атак, зосередившись на газовій інфраструктурі. У кращому випадку українці можуть розраховувати на графік 50/50 — пів доби зі світлом, інша — без.

Тим часом у ніч на 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе та ракетами по енергетичних об’єктах в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці, Конотопі, Ізмаїлі й Чернігові. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, були зруйновані житлові будинки, є загиблі, серед них — діти.

Як вже писали "Коментарі", Росія змінила стратегію атак на українську енергосистему. Якщо раніше обстріли були розкиданими і безсистемними, то тепер ворог працює цілеспрямовано, намагаючись максимально послабити енергетичну інфраструктуру країни перед настанням зими. Про це в ефірі 24 Каналу розповів майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук. За його словами, Кремль отримав нове завдання — поступово знижувати стійкість енергосистеми України, щоб створити умови для дефіциту електроенергії.