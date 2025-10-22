Розділити Україну по Дніпру: стало відомо про нову небезпечну мету Путіна

Росія змінила стратегію атак на українську енергосистему. Якщо раніше обстріли були розкиданими і безсистемними, то тепер ворог працює цілеспрямовано, намагаючись максимально послабити енергетичну інфраструктуру країни перед настанням зими. Про це в ефірі 24 Каналу розповів майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук. За його словами, Кремль отримав нове завдання — поступово знижувати стійкість енергосистеми України, щоб створити умови для дефіциту електроенергії.

Російські війська відмовилися від попередньої тактики масових обстрілів багатьох об’єктів одночасно. Натомість вони зосереджують зусилля на одній або кількох ключових цілях, застосовуючи кілька десятків дронів та ракет у межах однієї атаки, щоб повністю знищити об’єкт.

"Вони роблять масовані атаки по одному об’єкту, по кілька десятків дронів і ракет можуть направити на одну ціль, щоб повністю її знищити", — пояснив Ткачук.

Основна увага ворога зосереджена на енерговузлах, що забезпечують зв’язок енергосистеми між лівим та правим берегами Дніпра. Метою є порушення стабільності розподілу електроенергії та створення регіонального дисбалансу. "Їхня задача сьогодні — поділити Україну в енергетичному плані на лівий і правий берег. На лівобережжі більша витрата електроенергії, і вони намагаються створити там дефіцит", — зазначив експерт.

Точкові удари Росії знижують пропускну здатність енергомереж та збільшують ризик пошкодження підстанцій, розташованих поблизу атомних електростанцій. У разі попадання може виникнути аварійна ситуація, що призведе до масштабних відключень електроенергії. Українські енергетики, у свою чергу, змушені оперативно перерозподіляти навантаження між регіонами, щоб уникнути каскадних аварій.

