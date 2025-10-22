Кремль придумал опасный план раздела Украины: озвучен тревожный сценарий

Россия сменила стратегию атак на украинскую энергосистему. Если раньше обстрелы были разбросаны и бессистемны, то теперь враг работает целенаправленно, стараясь максимально ослабить энергетическую инфраструктуру страны перед наступлением зимы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, Кремль получил новую задачу постепенно снижать устойчивость энергосистемы Украины, чтобы создать условия для дефицита электроэнергии.

Фото: из открытых источников

Российские войска отказались от предварительной тактики массовых обстрелов многих объектов одновременно. Они сосредоточивают усилия на одной или нескольких ключевых целях, применяя несколько десятков дронов и ракет в пределах одной атаки, чтобы полностью уничтожить объект.

" Они совершают массированные атаки по одному объекту, по несколько десятков дронов и ракет могут направить на одну цель, чтобы полностью ее уничтожить " , — пояснил Ткачук.

Основное внимание врага сосредоточено на энергоузлах, обеспечивающих связь энергосистемы между левым и правым берегами Днепра. Целью является нарушение стабильности распределения электроэнергии и создание регионального дисбаланса. "Их задача сегодня — поделить Украину в энергетическом плане на левый и правый берег. На левобережье больше расхода электроэнергии, и они пытаются создать там дефицит", — отметил эксперт.

Точечные удары России снижают пропускную способность энергосетей и увеличивают риск повреждения подстанций, расположенных вблизи атомных электростанций. При попадании может возникнуть аварийная ситуация, что приведет к масштабным отключениям электроэнергии. Украинские энергетики, в свою очередь, вынуждены оперативно перераспределять нагрузки между регионами во избежание каскадных аварий.

